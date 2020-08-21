После заявлений о повышении тарифов киевляне продемонстрируют кандидату в мэры Сергею Притуле понижение его электорального потолка

Об этом сказал в эфире Дмитрий Спивак, комментируя интервью Притулы, передают Украинские новости.

Эксперт выразил надежду, что это какой-то флешмоб.

"Я не очень понимаю, о чем идет речь, но вообще это очень смешно. И я думаю, что киевлянам будет интересно понаблюдать, подискутировать с Сергеем Притулой о том, кто куда, кому, чего должен повышать. Ну, и самое интересное: мне представляется, что после этих, так сказать, перлов Сергея Притулы киевляне продемонстрируют ему и повышение его электорального, так сказать, потолка, и понижение. Я думаю, что цифры будут на табло. Погорячился ты, Сергей!", – подчеркнул Спивак.

Эксперт напомнил, что кандидат в мэры Киева Сергей Притула на пост городского головы в интервью "Левому берегу" заявил, что надо повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городе Киеве.