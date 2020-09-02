На другий день після святкування Дня Незалежності відбулося чергове голосування за продаж суверенітету України

Таку оцінку голова політради "опозиційної платформи - за життя" Віктор Медведчук дав голосуванню за Меморандум з ЄС.

За його словами, для продажу суверенітету фракція "Слуга народу" знайшла взаєморозуміння з "Європейською солідарністю" та іншими депутатами.

«Чергове голосування за продаж суверенітету України відбулося наступного дня після святкування Дня Незалежності України. Демонструючи повну єдність, фракція Партії "Слуга народу" спільно з "Європейською солідарністю" Порошенка і низкою інших депутатів, з подачі Президента України в. Зеленського, 248 голосами ратифікували Меморандум про взаєморозуміння між Україною як позичальником і Європейським Союзом як Кредитором і кредитної угоди між Україною як позичальником і Національним банком України як Агентом позичальника і Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро)», - попередив Медведчук.

"Президент міг би подати законопроект з назвою "Меморандум між Україною та Європейським союзом". Але навіть у назві підкреслюється особливий, залежний статус України. Особливе, демонстративне значення має і винесення в назву Меморандуму Національного банку України. Притому єдина змістовна згадка його в тексті меморандуму - про те, що Нацбанк не несе ніякої фінансової відповідальності, але є третім суб'єктом у трикутнику «Україна – ЄС – Нацбанк України». Якщо згадати, який міжнародний тиск чинився на Україну під час останньої зміни голови Нацбанку, то в цьому немає нічого дивного», - продовжив парламентарій від ОПЗЖ.

За словами Віктора Медведчука, затверджений меморандум "пронизаний духом Приниження України, і спрямований на виведення з-під безпосереднього управління і контролю держави Україна величезного числа інститутів крім Нацбанку".

Голова політради партії також наводить перелік напрямків, в яких ЄС, МВФ і різні західні структури в цьому меморандумі закріплюють свій контроль над:

стратегічно важливими підприємствами, членам наглядових рад яких вони вимагають підвищити зарплату за рахунок українських платників податків;

податковою;

митницею;

судовою системою через вищу кваліфікаційну комісію суддів( ВККС), яка оцінюватиме "доброчесність" суддів та Вищої ради правосуддя;

антикорупційними органами: САП і НАБУ;

новим органом з розслідування економічних і фінансових злочинів-бюро фінансових розслідувань;

під контроль ставлеників іноземних фірм переходять всі закупівлі медичних препаратів, що, як і всі перераховані раніше, є питанням національної безпеки.

«Своїм рішенням Верховна Рада відкриває вихід на новий рівень зовнішнього управління Україною – коли таке управління реалізується не шляхом окремих вимог, а шляхом тотального рейдерства системи влади: ключові посади передаються «смотрящим» Заходу – «лещенкам», «найємам», «абромавичюсам», «бальчунам» та іншим різношерстим політичним гастролерам», - продовжив Медведчук, коментуючи скандальне голосування Парламенту.

"Україна давно перебуває під зовнішнім управлінням і контролем заходу, виконує всі побажання і «хотілки» заокеанських господарів, що робила і до голосування за цей меморандум. Ключове завдання документа інше - даним голосуванням злочинне об'єднання Зеленського-Порошенка та їх оточення поставило чобіт заходу на горло України. І за це вони повинні будуть нести відповідальність перед українським народом», - резюмував Віктор Медведчук у своїй заяві.