Колишній президент все ще побоюється за своє життя

В Росії колишній український президент-втікач Віктор Янукович накладає на себе грим, щоб його не впізнавали

Як передає Politeka, про це розповів український політик Михайло Добкін в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами Добкіна, декілька років тому він випадково на відпочинку за кордоном зустрівся зі спікером Кремля Дмитром Пєсковим, і той йому розповів про життя Януковича в Росії.

Так, Янукович, який з 2014 року, коли в Україні відбулась Революція Гідності, живе в Росії, "виходячи на вулицю, гримується до невпізнання".

"Я колись, років чотири тому, відпочивав (за кордоном, - ред.) і зустрів людину одну. Він громадянин РФ і працює в системі державної влади на дуже-дуже високій посаді. І він мені розповів, що побоюючись за своє життя, причому як з боку недругів, так і з боку, напевно, колишніх друзів вже там, в РФ, Віктор Федорович, щоб відвідувати публічні місця, користується найсучаснішими розробками, щоб гримуватися до невпізнання, фактично до такої міри, щоб перебуваючи поруч, у двох-трьох метрах, людина, яка його дуже добре знає, його не впізнала", - поділився політик.

Про це Добкін говорив раніше в коментарі українським журналістам, а вже в інтерв'ю Гордону Добкін уточнив, що дізнався цю інформацію від спікера президента РФ Дмитра Пєскова.

При цьому Пєскова Добкін назвав людиною, якій "не може не довіряти".

"Мені про це сказала людина, якій я не можу не довіряти. Мені про це сказав Дмитро Пєсков. Я з ним випадково зустрівся за кордоном і поговорив про Віктора Федоровича. Він говорив з максимальним презирством, і він мені таку інформацію сказав. Пробач мене, Дмитро Пєсков, за мою відвертість Дмитру Гордону", - сказав Добкін.

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