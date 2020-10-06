В Росії колишній український президент-втікач Віктор Янукович накладає на себе грим, щоб його не впізнавали

Як передає Politeka, про це розповів український політик Михайло Добкін в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами Добкіна, декілька років тому він випадково на відпочинку за кордоном зустрівся зі спікером Кремля Дмитром Пєсковим, і той йому розповів про життя Януковича в Росії.

Михаил Добкин

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Так, Янукович, який з 2014 року, коли в Україні відбулась Революція Гідності, живе в Росії, "виходячи на вулицю, гримується до невпізнання".

"Я колись, років чотири тому, відпочивав (за кордоном, - ред.) і зустрів людину одну. Він громадянин РФ і працює в системі державної влади на дуже-дуже високій посаді. І він мені розповів, що побоюючись за своє життя, причому як з боку недругів, так і з боку, напевно, колишніх друзів вже там, в РФ, Віктор Федорович, щоб відвідувати публічні місця, користується найсучаснішими розробками, щоб гримуватися до невпізнання, фактично до такої міри, щоб перебуваючи поруч, у двох-трьох метрах, людина, яка його дуже добре знає, його не впізнала", - поділився політик.

Про це Добкін говорив раніше в коментарі українським журналістам, а вже в інтерв'ю Гордону Добкін уточнив, що дізнався цю інформацію від спікера президента РФ Дмитра Пєскова.

Дмитрий Песков

При цьому Пєскова Добкін назвав людиною, якій "не може не довіряти".

"Мені про це сказала людина, якій я не можу не довіряти. Мені про це сказав Дмитро Пєсков. Я з ним випадково зустрівся за кордоном і поговорив про Віктора Федоровича. Він говорив з максимальним презирством, і він мені таку інформацію сказав. Пробач мене, Дмитро Пєсков, за мою відвертість Дмитру Гордону", - сказав Добкін.

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