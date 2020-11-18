Народний депутат України Юлія Тимошенко порушила правила карантину

Як передає Politeka.net, кадри із сесійної зали Верховної Ради опублікував фотограф Ян Доброносов.



На опублікованому фото Тимошенко фотографувалася зі своїм колегою. Але увагу українців привернула відсутність маски на обличчі політика.

В мережі хоч і захопилися новою зовнішністю Юлії Володимирівни, але не обійшлося і без колючих висловлювань у бік політика.



"Документують порушення масочного режиму", "Просто цікаво, а чоловіки в парламенті підходять фотографуватися з кожною жінкою, яка оновила зачіску чи це стосується тільки Юлії Тимошенко? Кого ж все-таки вибрали минулого року", "наробила шереху, як Мерлін Монро", "бабуся виглядає чудово, 30-річні виглядають гірше", "На Троцького

схожа", "Добре живуть і маски не носять, а нам карантин","А маску одягтитюнінг не дозволяє?",- писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, Борис Тізенгаузен розкритикував владу за введення карантину вихідного дня.

Як повідомляла Politeka, деякі українські міста відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня.

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