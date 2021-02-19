Україна може отримати промисловий безвіз, якщо буде нормальна позиція української сторони.

Про це сказав експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24".

"Якщо подивитися з Європейським Союзом. Є договір про асоціацію... Це питання стратегії, це питання стратегічного планування. Тобто, я розумію, що з точки зору політики, потрібно було його підписувати досить швидко, але де була, у тому числі твереза негативна оцінка в той момент", - сказав Ігор Тишкевич.

Він відмітив, що договір про асоціацію на цьому етапі дещо невигідний з точки зору підтримки свого виробника і з точки зору квот на експорт.

"(Промисловий безвіз - ред.) світить, при нормальній позиції української сторони. Тому що промисловий безвіз - це не означає, що ми відкрили все і вся і приходьте. Для порівняння - добре, давайте спробуємо, щоб хтось увійшов на державні тендери в Німеччині, роблячи техніку в країні, яка є не членом Європейського Союзу. Ось, мені буде дуже цікаво подивитися, як ця компанія хоча б увійде, хоч би кваліфікується на тендер. На державні гроші. Відповідно, а чому Україна повинна відрізнятися", - додав експерт.

За його словами, Україна може добре заробляти на сьогоднішній технологічній базі, торгуючи з країнами Африки і Азії.

"Для того, щоб вкладати гроші в розвиток - потрібно якісь гроші заробляти сьогодні. Не лише на зерні і на металі, якість якого падає з кожним роком", - резюмував Тишкевич.

Нагадаємо, як повідомляла Politeka, на думку експерта, зниження ПДВ для виробників аграрної сировини знищить переробну галузь в Україні.

Також Politeka повідомляла, що економіст відмітив, що Азії залишилося досягти технологічної переваги для повного домінування.