Украина может получить промышленный безвиз, если будет нормальная позиция украинской стороны.
Об этом сказал эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.
“Если посмотреть с Европейским Союзом. Есть договор об ассоциации… Это вопрос стратегии, это вопрос стратегического планирования. То есть, я понимаю, что с точки зрения политики, надо было его подписывать достаточно быстро, но где была, в том числе трезвая негативная оценка в тот момент”, - сказал Игорь Тышкевич.
Он отметил, что договор об ассоциации на данном этапе несколько невыгоден с точки зрения поддержки своего производителя и с точки зрения квот на экспорт.
“(Промышленный безвиз - ред.) светит, при нормальной позиции украинской стороны. Потому что промышленный безвиз - это не значит, что мы открыли все и вся и приходите. Для сравнения - хорошо, давайте попробуем, чтобы кто-то вошел на государственные тендеры в Германии, производя технику в стране, которая является не членом Европейского Союза. Вот, мне будет очень интересно посмотреть, как эта компания хотябы войдет, хотя бы квалифицируется на тендер. На государственные деньги. Соответственно, а почему Украина должна отличаться”, - добавил эксперт.
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По его словам, Украина может хорошо зарабатывать на сегодняшней технологической базе, торгуя со странами Африки и Азии.
“Для того, чтобы вкладывать деньги в развитие - надо какие-то деньги зарабатывать сегодня. Не только на зерне и на металле, качество которого падает с каждым годом”, - резюмировал Тышкевич.
Напомним, как сообщала Politeka, по мнению эксперта, снижение НДС для производителей аграрного сырья уничтожит перерабатывающую отрасль в Украине.
Также Politeka сообщала, что экономист отметил, что Азии осталось достичь технологичного преимущества для полного доминирования.