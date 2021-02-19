Украина может получить промышленный безвиз, если будет нормальная позиция украинской стороны.

Об этом сказал эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Если посмотреть с Европейским Союзом. Есть договор об ассоциации… Это вопрос стратегии, это вопрос стратегического планирования. То есть, я понимаю, что с точки зрения политики, надо было его подписывать достаточно быстро, но где была, в том числе трезвая негативная оценка в тот момент”, - сказал Игорь Тышкевич.

Он отметил, что договор об ассоциации на данном этапе несколько невыгоден с точки зрения поддержки своего производителя и с точки зрения квот на экспорт.

“(Промышленный безвиз - ред.) светит, при нормальной позиции украинской стороны. Потому что промышленный безвиз - это не значит, что мы открыли все и вся и приходите. Для сравнения - хорошо, давайте попробуем, чтобы кто-то вошел на государственные тендеры в Германии, производя технику в стране, которая является не членом Европейского Союза. Вот, мне будет очень интересно посмотреть, как эта компания хотябы войдет, хотя бы квалифицируется на тендер. На государственные деньги. Соответственно, а почему Украина должна отличаться”, - добавил эксперт.

По его словам, Украина может хорошо зарабатывать на сегодняшней технологической базе, торгуя со странами Африки и Азии.

“Для того, чтобы вкладывать деньги в развитие - надо какие-то деньги зарабатывать сегодня. Не только на зерне и на металле, качество которого падает с каждым годом”, - резюмировал Тышкевич.

Напомним, как сообщала Politeka, по мнению эксперта, снижение НДС для производителей аграрного сырья уничтожит перерабатывающую отрасль в Украине.

Также Politeka сообщала, что экономист отметил, что Азии осталось достичь технологичного преимущества для полного доминирования.