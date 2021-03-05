Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку за участі Державного космічного агентства успішно завершив черговий етап перемовин зі SpaceX щодо запуску українського супутника.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова Комітету, народний депутат Дмитро Наталуха. За його словами, перемовини тривали з грудня 2020 року.

"Зараз ми можемо говорити про те, що умови контракту попередньо узгоджені і у України відтепер є можливість підписати договір на пускові послуги з легендарною американською компанією", – повідомив Наталуха.

Комітет провів нараду із новопризначеним головою Державного космічного агентства Володимиром Тафтаєм та представниками Конструкторського бюро "Південне", щоб "поставити до відома нове керівництво ДКА про стан виконання цього проекту та про досягнуті умови домовленостей із SpaceX".

"КБ "Південне" може вже до кінця цього тижня підписати контракт, МінСтратегПром має підготувати всі необхідні документи для авансування і сфокусуватися на остаточному вирішенні тих технічних проблем, які ще лишилися для запуску", – додав нардеп.

"Якщо всі технічні перешкоди будуть подолані і профільне міністерство все зробить вчасно - супутник справді буде запущений у рік 30-ліття Незалежності України", – підсумував заявив Наталуха.