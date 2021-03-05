Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития с участием Государственного космического агентства успешно завершил очередной этап переговоров со SpaceX по запуску украинского спутника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Председатель Комитета, народный депутат Дмитрий Наталуха. По его словам, переговоры продолжались с декабря 2020 года.

"Сейчас мы можем говорить о том, что условия контракта предварительно согласованы и у Украины теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с легендарной американской компанией", – сообщил Наталуха.

Комитет провел совещание с вновь назначенным председателем Государственного космического агентства Владимиром Тафтаєм и представителями Конструкторского бюро "Южное", чтобы "поставить в известность новое руководство ДКА о состоянии выполнения этого проекта и о достигнутых условия договоренностей с SpaceX".

"КБ "Южное" может уже до конца этой недели подписать контракт, МінСтратегПром должен подготовить все необходимые документы для авансирования и сфокусироваться на конечном решении тех технических проблем, которые еще остались для запуска", – добавил нардеп.

"Если все технические препятствия будут преодолены и профильное министерство сделает все вовремя - спутник действительно будет запущен в год 30-летия Независимости Украины", – подытожил заявил Наталуха.