Президент - це головний суб'єкт, який реалізує зовнішню політику країни, здійснює зовнішньо-політичне та дипломатичне керівництво. Україна не потребує посередників, які намагаються впливати на геополітичну ситуацію. Про це розповів у своєму відеоблозі «Говорить і доводить Карасьов» на Youtube політолог Вадим Карасьов.

«Не потрібно нав'язувати Україні будь-яку угоду. Не важливо зараз, наскільки вона в інтересах України або суперечить Україні, а сам принцип. Головне, щоб більшість зараз геополітичних діячів сучасності розуміли, що одностороннє нав'язування умов –це не найкращий шлях до добрих стосунків з Україною», - сказав політолог.

Карасьов підкреслив, що ми вже проходили здачу ядерної зброї з Будапештським меморандумом. Харківські угоди теж проходили, в 2013-2014 роках різного роду Женевські формати, потім Мінський процес, Нормандський формат. Так що ось такого роду односторонні діїабо нав'язування умов угоди, або примус до угоди, або договору - навряд чи пройде.

«Тим більше завжди потрібно розуміти, що в українського президента завжди була одна з найважливіших функцій: бути посередником між правлячим класом країни і зовнішньополітичними центрами впливу. Це його одна з головних задач і вона, звичайно, не прописана в Конституції, там ніде ви про це не побачите, не почуєте і т.д. Але це завжди було головною функцією де-факто президента», - розповів політик.

Карасьов додав, що функція президента України завжди полягала в подвійному посередництві між правлячим класом України та зовнішніми центрами впливів. З іншого боку, між народом, який, як правило, не любить і не любитиме олігархів з різних причин, президент - це свого роду амортизатор для того, щоб витримувати баланс між бідними і багатими.

«Так що ось цю функцію я бачу. Якраз президент Зеленський або команда Зеленського намагаються прищепити, втілити в життя, виконувати її. Тому що без цього і президент вже не потрібен Україні, тут вже можна по-іншому управляти», - резюмував політик.

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Раніше Карасьов розповідав, що Україна опинилася між чотирма імперіалізмами.