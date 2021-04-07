Про те, як, скориставшись нагодою, у Верховній Раді затвердили законопроєкт про велику приватизацію вже в першому читанні, розповів політолог Тарас Загородній. Він також пояснив у своєму блозі «Тарас Загородній говорить», чим все це може обернутися для України.

На думку Загороднього, велика приватизація лише виглядає привабливо, насправді ж закон за своєю суттю хитрий. Говорять про державну власність, про її позбавлення, про залучення вигідних інвестицій, але не це головне. Політолог вбачає в цьому підготовку до приватизації природних монополій. Він перелічує, яких компаній це стосується: Укрзалізниці, Укрпошти, Нафтогазу. «Я вважаю, що це неприпустимо з багатьох причин», - стверджує експерт.

На підтвердження своєї позиції Загородній звертається до світового досвіду: так, природні компанії у розвинених державах не перебувають у приватній власності. Зокрема, у приклад він наводить німецький Дойчебан, що відповідає українській Укрзалізниці. Попри те, що в цих компаніях немає жодного приватного бізнесу, вони ще й часто збиткові. Загородній пояснює, що це частина економічної стратегії: планові збиткові підприємства формують вигідні економічні умови.

Повертаючись до теми Укрзалізниці, політолог окреслює головне завдання цієї компанії – це забезпечення ефективної діяльності інфраструктури. Зокрема, йдеться про експорт продукції, про логістику, про банальне перевезення людей на їхні робочі місця вчасно. Якісні рейки та локомотиви – першочергові передумови виконання цих завдань.

На реформу ж Загородній відгукується негативно: «Вони починають розповідати казки, що “давайте приватизуємо, приведемо якихось нових інвесторів”». На його думку, це не відповідає дійсності. Для кращого пояснення експерт вдається до порівняння закону про велику приватизацію із продажем нирки. Мовляв, це можна назвати інвестицію, оскільки людина отримує кошти, та продаж внутрішнього органу не минає безслідно, на все подальше життя людина буде інвалідом. Така ж ситуація, каже Загородній, і з приватизацією Укрзалізниці.

Нагадуємо, Загородній прокоментував заяву секретаря РНБО про перегляд приватизації.

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