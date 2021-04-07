О том, как, пользуясь случаем, в Верховной Раде утвердили законопроект о большой приватизации уже в первом чтении, рассказал политолог Тарас Загородний. Он также объяснил в своем блоге «Тарас Загородний говорит», чем все это может обернуться для Украины.

По мнению Загороднего, большая приватизация только выглядит привлекательно, на самом деле закон по своей сути хитрый. Говорят о государственной собственности, о ее лишении, о привлечении выгодных инвестиций, но не это главное. Политолог видит в этом подготовку к приватизации естественных монополий. Он перечисляет, каких компаний это касается: Укрзализныци, Укрпочты, Нафтогаза. «Я считаю, что это недопустимо по многим причинам», - утверждает эксперт.

В подтверждение своей позиции Загородний обращается к мировому опыту: так, природные компании в развитых государствах не находятся в частной собственности. В частности, в пример он приводит немецкий Дойчебан, что соответствует украинской Укрзализныци. Несмотря на то, что в этих компаниях нет никакого частного бизнеса, они еще и часто убыточны. Загородний объясняет, что это часть экономической стратегии: плановые убыточные предприятия формируют выгодные экономические условия.

Возвращаясь к теме Укрзализныци, политолог определяет главную задачу этой компании - это обеспечение эффективной деятельности инфраструктуры. В частности, речь идет об экспорте продукции, о логистике, о банальной перевозке людей на их рабочие места вовремя. Качественные рельсы и локомотивы - первоочередные условия выполнения этих задач.

На реформу же Загородний отзывается негативно: «Они начинают рассказывать сказки, что "давайте приватизируем, приведем каких-то новых инвесторов"». По его мнению, это не соответствует действительности. Для лучшего объяснения эксперт прибегает к сравнению закона о большой приватизации с продажей почки. Мол, это можно назвать инвестиции, поскольку человек получает средства, но продажа внутреннего органа не проходит бесследно, на всю оставшуюся жизнь человек будет инвалидом. Такая же ситуация, говорит Загородний, и с приватизацией Укрзализныци.

Напоминаем, Загородний прокомментировал заявление секретаря СНБО о пересмотре приватизации.

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