Кожна країна обирає свого літературного фаворита, і в Україні ним може бути не Тарас Шевченко, а Іван Франко, оскільки він більш цілісний і позитивний.

Про це сказала політик Олена Бондаренко у програмі “Сніжна лавина” зі Сніжаною Єгоровою.

"Франко. Називали його вільним каменярем, сам він себе вважав русином, лібералом. Насправді він був русофіл. Людина дуже позитивна, сама по собі. Кожен собі вибирає літературного фаворита. У російській літературі однозначно це Пушкін, тому що багатшої мови я не знаходила ні у кого, а ось в українській літературі - для мене не Шевченко, а Франко, тому що він більше на підйомі, він більш позитивний. Він більш цілісний. Для мене Шевченко - все-таки депресивна людина", - сказала Олена Бондаренко.

Вона зазначила, що для неї Тарас Шевченко приземлений і важкий, ніби людина несла на собі мішок каменів. Це була його доля і він її повною мірою описав.

"А Франко для мене більш позитивний, і тим він для мене цінний. Я більше прихильник і прибічник того, що нехай я погано знаю його творчість, але навіть якщо я беру що-небудь і читаю - мені точно це подобається", - додала політик.

Як повідомляла Politeka, Рибчинський заявив про поезію Шевченка, що він немов душею в той час знаходився в Україні.

Також Politeka повідомляла, що журналіст зазначив, що Шевченко - поет поза часом.



