Під час боїв за місто Щастя у 2014 році українське командування дало наказ підірвати при відступі міст, щоб противник не зміг скористатися ним. Однак наказ залишився невиконаним.

Про те, чому це сталося, в програмі «On target з капітаном Гарі Табах» розповідає учасник цих боїв, командир взводу розвідки батальйону «Луганськ 1» Роберт Погосян.

«Це був стратегічний міст, і він дотепер залишається таким. Було завдання підірвати міст, але на тій стороні наші ще вели бої. Коли ми відходили, в оточення потрапили й Луганський аеропорт, і багато населених пунктів. Ми не підкорилися наказу, бо не хотіли залишати наших хлопців на тому боці», - розповідає гість програми.

За словами Погосяна, це було рішення їх командира (позивний «Мулла»), але й інші прийняли його свідомо.

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