Во время боёв за город Счастье в 2014 году украинское командование дало приказ взорвать при отступлении мост, чтобы противник не смог воспользоваться им. Однако приказ выполнен не был.

О том, почему это произошло, в программе «On target с капитаном Гари Табах» рассказывает участник этих боёв, командир взвода разведки батальона «Луганск 1» Роберт Погосян.

«Это был стратегический мост, и он до сих пор остаётся таким. Была задача взорвать мост, но на той стороне наши ещё вели бои. Когда мы отходили, в окружение попали и Луганский аэропорт, и много населённых пунктов. Мы не подчинились приказу, потому что не хотели оставлять наших ребят на той стороне», - рассказывает гость программы.

По словам Погосяна, это было решение их командира (позывной «Мулла»), но и остальные приняли его сознательно.

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