Чтобы Украине вернутся на путь развития - ей нужно будет пойти на ряд крайне непопулярных шагов и вернуть суверенитет.

Об этом сказал политолог Руслан Бизяев в эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк.

Руслан Бизяев отметил, что у Украины есть шанс вернуться на путь развития, даже несмотря на то, что у нее много врагов - как внутренних, так и внешних.

“Для этого надо вернуть суверенитет. Законодательный и народный. Как только придут новые элиты - они первое, что должны будут сделать, поставить вопрос - это возврат внутреннего и законодательного суверенитета. Для этого придется пойти на ряд крайне непопулярных шагов. Тут знаете - пропасть нельзя перепрыгнуть на 99%. В таком случае, мы должны понимать: либо мы медленно загниваем, либо мы проводим быструю хирургическую операцию”, - сказал Бизяев.

По его словам, отрезать придется очень много и какой-то части общества эти шаги не понравятся. Но другого варианта нет.

“История нам простит то, что мы отрежем некоторые раковые опухоли, чем то, что мы утонем, как в 1919 году”, - добавил политолог.

Как сообщала Politeka, эксперт отметил, что в четырнадцатом году ситуация была на порядок хуже. У нас не было армии, мы не понимали, что происходит.

Также Politeka сообщала, что Заружко отметила, что вопрос Украины - точно не на первых полосах.



