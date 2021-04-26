Український політичний діяч, син дисидента і журналіста В'ячеслава Чорновола Тарас Чорновіл у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи працює виключення з фракції «Слуга народу».

«Пригадуєте, виключили з фракції двох… Один був Юрченко, а другий був той, що неповнолітню зґвалтував. Ніби вони самі попросили, щоб їх виключили, їх виключили, все прекрасно, все чудесно… Тільки я дивлюся на голосування, а вони всі голосування голосують як під копірку зі «слугами народу». От яка вказівка… Частина «слуг» не голосує, а ці завжди голосують», - говорить політичний діяч.

На його думку, «слуга народу» Євген Шевченко міг бути таким собі «пробним каменем», якого попросили поїхати до Білорусі на зустріч з Олександром Лукашенком для налагодження відносин з Мінськом.

«Він для себе засвітився в своїй сфері. Принаймні в Шевченка є один плюс – він ідейно проросійський, і він цього не приховував», - сказав Чорновіл.

Він наголосив, що поїздка Шевченка могла узгоджуватися з українською владою.

«Мені важко повірити, щоб на такому рівні, коли робиться відверта підстава, щоб це не узгоджувалося. Подібні рішення входять в сферу відповідальності однієї єдиної людини – це Андрій Єрмак. Я ніколи не повірю, що хоч щось значиме чи провокаційне відбувається без нього. Йому вже ні на що добре сподіватися не треба. Він знає, що його образ демонічний», - резюмував політичний діяч.

Раніше Politeka повідомляла, що Романенко вважає, що за тридцять років незалежності України зараз від США відчувається найбільша підтримка.

Також Politeka повідомляла, що Бізяєв підрахував, у скільки війна на Донбасі обходиться Україні.



