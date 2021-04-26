Украинский политический деятель, сын диссидента и журналиста Вячеслава Чорновила Тарас Чорновил в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, работает ли исключение из фракции «Слуга народа».

«Помните, исключили из фракции двух... Один был Юрченко, а второй был тот, что несовершеннолетнюю изнасиловал. Вроде бы они сами попросили, чтобы их исключили, их исключили, все прекрасно, все чудесно... Только я смотрю на голосования, а они все голосования голосуют как под копирку со «слугами народа». Вот такое указание... Часть «слуг» не голосует, а эти всегда голосуют», - говорит политический деятель.

По его мнению, «слуга народа» Евгений Шевченко мог быть неким «пробным камнем», которого попросили поехать в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко для налаживания отношений с Минском.

«Он для себя засветился в своей сфере. По крайней мере у Шевченко есть один плюс – он идейно пророссийский, и он этого не скрывал», - сказал Чорновил.

Он отметил, что поездка Шевченко могла согласовываться с украинскими властями.

«Мне трудно поверить, чтобы на таком уровне, когда делается откровенная подстава, чтобы это не согласовывалось. Подобные решения входят в сферу ответственности одного единственного человека – это Андрей Ермак. Я никогда не поверю, что хоть что-то значимое или провокационное происходит без него. Ему уже ни на что хорошее надеяться не надо. Он знает, что его образ демонический», - резюмировал политический деятель.

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