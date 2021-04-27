Україна приречена на те, щоб знайти баланс між Росією та Європою, оскільки НАТО та ЄС не можуть прийняти її.

Про це сказав підприємець Олександр Чалий в ефірі програми “Конституційна кухня” з Геннадієм Друзенко м .

“Ми приречені, якщо ми хочемо відновити кордони 1991 року, і не втратити ті кордони, які ми маємо на сьогодні фактично - ми приречені на те, щоб знайти формулу, modus vivendi існування між колективним заходом і Російською Федерацією. Ця формула може бути різна. Це може бути фінська модель, це може бути австрійська модель”, - сказав Олександр Чалий.

Він зазначив, що завжди був прихильником того, щоб Україна була нейтральною державою, що було закладено в Будапештському меморандумі. Однак, Україна обрала шлях щодо членства в НАТО, хоча такої можливості після подій в Югославії немає.

“НАТО і членство в ЄС закріплене в Конституції України. Це свідомо зробив президент Порошенко. Ми навіть сьогодні бачимо, що ні НАТО, ні ЄС не здатні прийняти нас. Тобто, це квиток в одну сторону без повернення. Це ілюзія… Так складається загальна геополітика, геоекономіка світу в цілому і в євразійському просторі, що формула нейтральності України - це єдиний вихід для того, щоб ми відновили європейську систему безпеки і геоекономічну стабільність на євразійському континенті”, - додав Чалий.

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