Украина обречена на то, чтобы найти баланс между Россией и Европой, поскольку НАТО и ЕС не могут принять ее.

Об этом сказал предприниматель Александр Чалый в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко .

"Мы обречены, если мы хотим восстановить границы 1991 года, и не потерять те границы, которые мы имеем на сегодняшний день фактически - мы обречены на то, чтобы найти формулу, modus vivendi существования между коллективным западом и Российской Федерацией. Эта формула может быть различной. Это может быть финская модель, это может быть австрийская модель", - сказал Александр Чалый.

Он отметил, что всегда был сторонником того, чтобы Украина была нейтральным государством, что было заложено в Будапештском меморандуме. Однако, Украина выбрала путь к членству в НАТО, хотя такой возможности после событий в Югославии нет.

"НАТО и членство в ЕС закреплено в Конституции Украины. Это сознательно сделал президент Порошенко. Мы даже сегодня видим, что ни НАТО, ни ЕС не способны принять нас. То есть, это билет в одну сторону без возврата. Это иллюзия... Так складывается общая геополитика, геоэкономика мира в целом и в евразийском пространстве, что формула нейтральности Украины - это единственный выход для того, чтобы мы восстановили европейскую систему безопасности и геоэкономическую стабильность на евразийском континенте", - добавил Чалый.

Как сообщала Politeka , Бизяев рассказал, когда будут известны планы России и США в отношении Украины .