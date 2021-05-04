Група Метінвест ще не прийняла остаточного рішення щодо участі в конкурсі на купівлю активів ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" у зв'язку з невизначеністю щодо можливості, термінів і умов отримання дозволу Антимонопольного комітету України, а також через плачевний технічний стан активів заводу. Про це повідомляє джерело, близьке до ІСД.

Як повідомляє znaj.ua, за даними джерела, враховуючи поточний профіцит з товарним чавуном і наявність можливостей для задоволення внутрішнього попиту на чавун з боку інших учасників ринку, Метінвест розцінює розглянуті зобов'язання АМКУ як надмірні. Крім того додаткові запити і процедури, пов'язані з розглядом зобов'язань, затягують відсувають отримання дозволу за заявкою, поданою ще 2020 році.

Так, надмірними обмеженнями Метінвест вважає, в першу чергу, встановлення зобов'язань з реалізації продукції протягом тривалого терміну. Це знижує інвестиційну привабливість і без того зношених активів ДМК, і ставлять компанію в нерівні умови в порівнянні з іншими учасниками торгів.

Нагадаємо, АМКУ 11 лютого 2021 року оголосив про початок розгляду справи про опосередковане придбання групою "Метінвест" ЦВК ДМК. Раніше, 28 січня цього року, АМКУ надав дозвіл на придбання ЦВК "ДМК" великої компанії з торгівлі металами та металевими рудами ТОВ "Оптимал Трейд" (Київ), якій акціонери ПрАТ "Донецьксталь"-металургійний завод" у вересні 2020 року переуступили права вимоги заборгованості ДМК на 8,175 млрд грн.

На початку травня Антимонопольний комітет України запросив думку учасників ринку, зокрема - металургійних підприємств, щодо добровільних обмежень найбільшого гірничо-металургійного холдингу країни-Групи "Метінвест" - у разі отримання ним опосередкованого контролю над ПАТ"Дніпровський металургійний комбінат".