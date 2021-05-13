Україна затиснута між Росією та Євросоюзом. У своїй програмі «Чаплига. Без питань» політолог Михайло Чаплига сказав, що всі навколо турбуються лише про свої інтереси, а Україні ставлять ультиматуми.

«Третя хвиля базується на неминучості лещат між ЄС і РФ», - попереджає ведучий. Він нагадує, що Євросоюз погрожував українській владі виставити свій ультиматум ще до грудня, натомість він з’явився лише нещодавно у Парижі.

«А ультиматум простий – “Штайнмаєр” плюс вода в Крим, в іншому випадку повернення в точку нуль», - повідомляє Чаплига. Він пояснює, що під точкою «нуль» маються на увазі нові Мінські домовленості. Хай там що, але думка експерта залишається такою ж: це не що інше, як капітуляція з боку України.

Чаплига вважає, що підписані колишнім президентом Мінські домовленості не призвели до абсолютного закінчення війни на Донбасі, а лише призупинили її на певний час. Тим не менш, за його словами, ці угоди виконуватися не будуть. «Раз “Мінські” це лише зупинка війни, то відмова від них це повернення в точку до їх підписання», - пояснює він.

Не можна не відзначити того, що сьогодні рівень боєздатності української армії набагато вищий. З іншого боку, Чаплига радить поглянути на стан держбюджету та соціальну ситуацію. Отже, Україні зараз і воювати не вигідно, і відступати марно. Тому він описує цю ситуацію як затиснення між двома силами – Російською Федерацією і Євросоюзом. Словом, Україна у лещатах.

Нагадуємо, Чаплига розповів, чи розвиває українська влада державу.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Чаплига прокоментував загрози у виступі Путіна перед Федеральними зборами.