Украина зажата между Россией и Евросоюзом. В своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга сказал, что все вокруг беспокоятся только о своих интересах, а Украине ставят ультиматумы.

«Третья волна базируется на неизбежности тисков между ЕС и РФ», - предупреждает ведущий. Он напоминает, что Евросоюз угрожал украинской власти выставить свой ультиматум еще до декабря, вместо этого он появился лишь недавно в Париже.

«А ультиматум прост - "Штайнмаер" плюс вода в Крым, в противном случае возврат в точку ноль», - сообщает Чаплыга. Он объясняет, что под точкой «ноль» подразумеваются новые Минские договоренности. Что ни говори, но мнение эксперта остается таким же: это не что иное, как капитуляция со стороны Украины.

Чаплыга считает, что подписанные бывшим президентом Минские договоренности не привели к абсолютному окончанию войны на Донбассе, а лишь приостановили ее на определенное время. Тем не менее, по его словам, эти соглашения выполняться не будут. «Раз "Минские" это лишь остановка войны, то отказ от них это возврат в точку до их подписания», - объясняет он.

Нельзя не отметить того, что сегодня уровень боеспособности украинской армии гораздо выше. С другой стороны, Чаплыга советует взглянуть на состояние госбюджета и социальную ситуацию. Итак, Украине сейчас и воевать не выгодно, и отступать бесполезно. Поэтому он описывает эту ситуацию как зажатие между двух сил - Российской Федерацией и Евросоюзом. Словом, Украина в тисках.

Напоминаем, Чаплыга рассказал, развивает ли украинская власть государство.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга прокомментировал угрозы в выступлении Путина перед Федеральным собранием.