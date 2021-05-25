У неділю, 24 травня, в столиці Білорусі Мінську екстрено посадили літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, через нібито повідомлення про його замінування

У мінському аеропорту затримали співзасновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту. Деякі ЗМІ повідомляли, що йому може загрожувати страта.

Чи можуть стратити Протасевича, розповідає політолог Андрій Золотарьов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24».

«Ні, не стратять, але можуть виписати досить серйозний термін. Років так 10-15 як мінімум, з огляду на аналогічні прецеденти, коли куди менш значущі фігури отримують по 6-8 років. Білоруська феміда на цей рахунок не скупиться», - говорить експерт.

За його словами, випадки затримання людини на борту літака вже були, але з залученням винищувача – це безпрецедентна ситуація.

«Останній диктатор Європи, як називають Олександра Григоровича (Лукашенка, - ред.), продемонстрував, що він не тільки бульбу садити вміє, але і чужі літаки. Це, безумовно, безпрецедентна ситуація. Так, щоб з винищувачем за 2 хвилини до прольоту литовського кордону... Там буквально 77 км», - сказав Золотарьов.

У той же час він не погодився з позицією деяких експертів, що те, що сталося з Протасевичем – це терористичний акт.

Також політолог розповів, які наслідки для Білорусі буде мати ця історія.

На його думку, максимум – республіку виключать з ICAO (Міжнародної організації цивільної авіації). Крім того, країну будуть облітати. Наприклад, мінімум два рейси латвійської авіакомпанії AirBaltic вже облітають Білорусь (це рейси Рига – Одеса і Рига – Тбілісі).

«Лайнер вилетів без 6 людей на борту. Це Протасевич і його подруга (громадянка Росії), і 4 людини, очевидно, це співробітники білоруських спецслужб, які його вели. Ну, судячи з усього, це була організована спецоперація білоруських спецслужб. З бомбою це була не імпровізація, це була домашня заготовка з тим, щоб посадити літак. Командир корабля сам приймає рішення в таких ситуаціях... Він міг направити лайнер і в Вільнюс», - резюмував Золотарьов.

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