Психолог, ветеран, учасник бойових дій Олександр Алієв у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» висловився про «плівки Бігуса», в яких фігурує п'ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко

«Я не голосував за Петра Олексійовича в 2014 і жодного дня не підтримував його, і завжди люто сварився і з друзями, і з побратимами, і з ким завгодно – з прихильниками Петра Олексійовича. Ось я був готовий голосувати за кого завгодно, тільки не за нього. Навіть за Юлію Володимирівну! Якби вони вийшли вдвох до другого туру, я б голосував за Юлію Володимирівну. Ось у мене було таке моє внутрішнє відчуття», - каже ветеран.

За словами Алієва, «плівки Бігуса», в яких фігурує Порошенко, його не вразили.

«Просто я бачив, яких людей заводили на посади під час створення різних структур, на яких я дивився, і взагалі не міг зрозуміти... Ці люди бігали в ОП, і потім їх розставляли на якісь місця. І у мене було таке відчуття, що йде спеціально якийсь відбір «чим гірше – тим краще». Якось зсередини системи мені здавалося весь час, що все йде не туди», - сказав учасник бойових дій.

Раніше Politeka повідомляла, що Романенко розповів, як повинні поводитися прихильники Порошенка.

Також Politeka повідомляла, що Балашов заявив, що головною помилкою президента Порошенка був його бізнес.