Психолог, ветеран, участник боевых действий Александр Алиев в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» высказался о «пленках Бигуса», в которых фигурирует пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко

«Я не голосовал за Петра Алексеевича в 2014 и ни одного дня не поддерживал его, и всегда яростно ссорился и с друзьями, и с побратимами, и с кем угодно – со сторонниками Петра Алексеевича. Вот я был готов голосовать за кого угодно, только не за него. Даже за Юлию Владимировну! Если бы они вышли вдвоем во второй тур, я бы голосовал за Юлию Владимировну. Вот у меня было такое мое внутреннее ощущение», - говорит ветеран.

По словам Алиева, «пленки Бигуса», в которых фигурирует Порошенко, его не поразили.

«Просто я видел, каких людей заводили на должности во время создания различных структур, на которых я смотрел, и вообще не мог понять… Эти люди бегали в ОП, и потом их расставляли на какие-то места. И у меня было такое ощущение, что идет специально какой-то отбор «чем хуже – тем лучше». Как-то изнутри системы мне казалось все время, что все идет не туда», - сказал участник боевых действий.

Ранее Politeka сообщала, что Романенко рассказал, как должны себя вести сторонники Порошенко.

Также Politeka сообщала, что Балашов заявил, что главной ошибкой президента Порошенко был его бизнес.