Футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що інтелектуальних людей в Україні багато, але їх не хочуть бачити в політиці.

Олексій Толкачов зазначив, що в Україні є проблема з появою нових професійних та інтелектуальних осіб в політиці.

"Таких осіб дуже багато, але таких же бачити не хочуть. Тобто, в них не вкладають гроші. Я поясню чому, бачте, влада у нас є абсолютною прерогативою, але не тягарем. Тобто, це не обязаловка, не ризик", - сказав Толкачов.

За його словами, в США президент не має права користуватися навіть звичайним мобільним телефоном, а його свобода обмежена.

"Для того, щоб з'явилися нові обличчя, їм необхідний медійний ресурс. Медійний ресурс їх не підтримає. Я свого часу вважав, що можна зайти через народ. У 2016 році поїхав по країні. Такий шлях теж може бути, його співак Винник використовував. Він їздив по районних клубах, по районних центрах. Приїхав до Києва, його любить вже вся країна, а на телеканалах його навіть не було. Але він до цього “пахав” 3-4 роки. Наші політики не люблять так довго. Вони хочуть дуже швидко. Тому треба йти на телик", - додав футуролог.

Як повідомляла Politeka, Балашов зазначив, що і в уряді, і в наглядових радах, всі люди - із західних офісів.

Також Politeka повідомляла, що Гайдай розповів про український політикум: "Для мене політики лежать на трьох полицях".



