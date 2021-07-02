Економіст Віктор Скаршевський у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповів про економічну ситуацію в США.
«Роль держави різко збільшилася зараз, причому в усьому світі, а особливо в розвинених країнах, у яких є можливість більше друкувати свою валюту без будь-яких серйозних наслідків. Але це має також свої обмеження... Це вже споживча інфляція, а це вже набагато важливіше для кожного, хто живе на планеті Земля, в тому числі для України, в тому числі і для США», - говорить експерт.
Він нагадав, що зараз всім громадянам США виплачують допомогу незалежно від того, чи потребує цього людина і чи є у неї робота. І це дуже сильно вплинуло на ринок праці, підкреслює Скаршевський, тому що тепер американці не хочуть працювати і живуть на виплати.
«І поки скорочення цих виплат не передбачається. Навпаки, ще й програми з деяких статей збільшуються. І до чого це призводить? До зростання споживчих цін», - сказав економіст.
Скаршевський зазначає, що, за попередніми даними за травень, річна інфляція в США досягла майже 5%.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Комаров постраждав на зйомках "Світ навиворіт", на обличчі не залишилося живого місця: "Бідний"
Наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина в ліжку розкрила подробиці їхнього роману: "Ромчик не любить, коли я..."
Як Кароль, Дорофєєва, Нікітюк та інші зірки виглядали в шкільні роки: несподівані фото
Улюблениця Олега Винника, покрасувавшись у бікіні, відпалила біля басейну під Полякову: "Королева ночі"
«Це дуже-дуже висока інфляція для США, тому що у них цільовий показник 2%. Тобто це в два з половиною рази випереджає цільові показники. Але поки Федеральна резервна система вважає, що це тимчасовий сплеск цін і не підвищує облікову ставку. Але якщо ціни продовжать рости далі в Америці – буде підвищення облікової ставки. Вони будуть починати стримувати інфляцію, і це сповільнить і економічне зростання, і з зайнятістю також, можливо, будуть проблеми», - стверджує він.
У такому випадку, за словами експерта, ті гроші, які зараз в ринках, що розвиваються, почнуть повертатися назад у США.
«І це буде означати подорожчання боргів для країн, що розвиваються, в тому числі, звісно, для України. І утруднення доступу взагалі до боргового міжнародного фінансування. Тобто це може позначитися також негативно і на українському економічному і фінансовому фронті. Але поки не робиться таких дій», - резюмував Скаршевський.
Раніше Politeka повідомляла, що Длигач порадив знизити податок на працю і збільшити – на активи.
Також Politeka повідомляла, що Балашов розповів, як можна пустити іноземний капітал в Україну.