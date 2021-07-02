Экономист Виктор Скаршевский в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал об экономической ситуации в США.
«Роль государства резко увеличилась сейчас, причем во всем мире, а особенно в развитых странах, у которых есть возможность больше печатать своей валюты без каких-либо серьезных последствий. Но это имеет также свои ограничения… Это уже потребительская инфляция, а это уже намного важнее для каждого живущего на планете Земля, в том числе для Украины, в том числе и для США», - говорит эксперт.
Он напомнил, что сейчас всем гражданам США выплачивают пособия независимо от того, нуждается ли в этом человек и есть ли у него работа. И это очень сильно повлияло на рынок труда, подчеркивает Скаршевский, потому что теперь американцы не хотят работать и живут на пособие.
«И пока сокращение особо этих выплат не предвидится. Наоборот, еще и программы по некоторым статьям увеличиваются. И к чему это приводит? К росту потребительских цен», - сказал экономист.
Скаршевский отмечает, что, по предварительным данным за май, годовая инфляция в США достигла практически 5%.
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«Это очень-очень высокая инфляция для США, потому что у них целевой показатель 2%. То есть это в два с половиной раза опережает целевые показатели. Но пока Федеральная резервная система считает, что это временный всплеск цен и не повышает учетную ставку. Но если цены продолжат расти дальше в Америке – будет повышение учетной ставки. Они будут начинать сдерживать инфляцию, и это замедлит и экономический рост, и с занятостью также, возможно, будут проблемы», - утверждает он.
В таком случае, по словам эксперта, те деньги, которые сейчас в развивающихся рынках, начнут возвращаться обратно в США.
«И это будет означать удорожание долгов для развивающихся стран, в том числе, естественно, для Украины. И затруднение доступа вообще к долговому международному финансированию. То есть это может сказаться также негативно и на украинском экономическом и финансовом фронте. Но пока не предпринимается таких действий», - резюмировал Скаршевский.
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