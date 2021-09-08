Керiвниця проєкту COVID-сертифікатів Катерина Черногоренко у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня » розповіла про цифровізацію в Україні. За її словами, це може допомогти контролювати владу.

«Зловживання не може бути перепоною до споживання. Ти не можеш починати процес, орієнтуючись на те, як його будуть порушувати. Цифровізація – це інструмент і вона буде служити тому соціальному замовленню, що є у суспільстві», - зазначила Черногоренко.

За словами експертки, людина має мати на увазі, що є національний код – свобода і твоє завдання не тільки обрати владу, а й контролювати на кожному кроці, тому цифровізація може значно полегшити цей процес.

«Оскільки ми ведемо проєкт «єМалятко», ми дотичні до тих статистичних показників, що стосуються народження дітей, і ми бачимо, що, на жаль, в Україні наразі народження дітей відстає від показників смертності», - підкреслила Черногоренко.

За словами експертки, таким чином, через цифровізацію, можна спостерігати демографічні показники в країні – вони погіршуються.

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