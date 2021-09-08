Руководительница проекта COVID-сертификатов Екатерина Черногоренко в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказала о цифровизации в Украине. По ее словам, это может помочь контролировать власть.
«Злоупотребление не может быть преградой к потреблению. Ты не можешь начинать процесс, ориентируясь на то, как его будут нарушать. Цифровизация – это инструмент и она будет служить тому социальному заказу, что есть в обществе», - отметила Черногоренко.
По словам эксперта, человек должен иметь в виду, что есть национальный код – свобода и твоя задача не только выбрать власть, но и контролировать на каждом шагу, поэтому цифровизация может значительно облегчить этот процесс.
«Так, как мы ведем проект «еМалятко», мы касаемся тех статистических показателей, касающихся рождения детей, и мы видим, что, к сожалению, в Украине пока рождение детей отстает от показателей смертности», - подчеркнула Черногоренко.
По словам эксперта, таким образом, через цифровизацию, можно наблюдать демографические показатели в стране – они ухудшаются.
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