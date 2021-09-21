У новому випуску програми «Суть подій» на каналі ZNAJ.UA з журналісткою Любов'ю Завальнюк політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова розповіла про перекидання відповідальності за тарифну політику з центральної влади на органи місцевого самоврядування.

«Якщо центральна влада скине всі проблеми з тарифами на місцеву владу, то може статися конфлікт і буде дуже серйозна конфронтація. І якщо не знайти спільні знаменники для виходу з цієї ситуації, то весь час буде перекидання відповідальності, коли регіони будуть у всьому звинувачувати центральну владу, а центральна влада буде звинувачувати регіони. І треба сказати, що у штурвала влади стоять конкретні люди і ці люди повинні нести відповідальність», - підкреслила вона.

Решмеділова сказала, що скільки б влада не намагалася скинути відповідальність на когось іншого аж до своїх політичних опонентів, при цьому однозначно страждає кінцевий споживач. І неважливо з якого він регіону, вважає вона, тому що у нас всюди симетричні проблеми. Звернути увагу потрібно в корінь питання, впевнена вона, тому що влада явно не хоче вирішувати питання тарифів.

«І якщо згадати попередню погоджувальну раду, то пан Корнієнко – глава фракції «Слуги народу» сказав: навіщо нам обговорювати тему тарифів, адже до опалювального сезону ще далеко, давайте обговоримо це потім. А політики повинні думати заздалегідь і прораховувати всі ризики наперед. І, так би мовити, знати, де соломки підстелити, тому що без прораховування ризиків зима, як завжди, підкрадеться непомітно. А потім у ручному режимі починають крутити-вертіти і ось тут вони роблять ще більшу біду», - резюмувала вона.

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