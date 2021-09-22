Громадський діяч, політик Павло Себастьянович у програмі «Економіка для думаючих» розповів, чим повинен займатися прем'єр-міністр. За його словами, прем'єр-міністр повинен відповідати за приплив інвестицій в нашу країну.
«У нашому державному апараті немає рульового, немає органу-стратега, який би відповідав за зростання і розвиток. У дієвій функціональній системі – це повинно бути Міністерство економічного розвитку», - зазначив Себастьянович.
Як зазначив експерт, насправді у цього міністерства немає функції економічного розвитку і зростання – воно тільки так називається. За словами політика, очолює це міністерство колишній начальник податкової служби, тобто людина, яка відповідає за перерозподіл.
«Прем'єр-міністр у Кабміні повинен збалансувати дві функції: функцію економічного зростання і розвитку та функцію безнапасного функціонування», - підкреслив Себастьянович.
За словами експерта, наш прем'єр-міністр не цікавиться такими глобальними темами, а, як зазначив Себастьянович, його хвилюють більш локальні досягнення.
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«Прем'єр-міністр повинен займатися проєктами, які оцінюються в десятки мільярдів доларів і залучають інвестиції. Пряма задача прем'єр-міністра – забезпечити приплив інвестицій в країну», - сказав Себастьянович.
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