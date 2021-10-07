Заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря розповів у програмі «Tiger news» з Петром Охотіним розповів, чи передбачені механізми отримання інвестицій для громад без «керівної» та «направляючої» ролі керівника.
«Звичайно, органи місцевого самоврядування мають виконати свою роль. Якщо громада є конфлікти з головою громади, то очевидно, нехай не обирає його на наступну каденцію. Нехай застосує інший інструмент громадської участі, для того щоб змусити мера бігти в правильному напрямку. Але зобов’язання юридичні так чи інакше бере на себе мер, міська рада, і вони мають виконувати елементарно свої функції», - каже посадовець.
Він висловив своє враження від рівня інвестиційного мислення громад.
«Створення туристичного магніту в громаді шляхом реконструкції центральної вулиці – такий був рівень інвестиційних ідей місцевого самоврядування. А презентації виглядали так, що якщо там був Ілон Маск – то це було б добре. Тому що є такі, хто не знає, хто такий Ілон Маск. А більшість випадків – це такий павер поінт, презентація на Віндоусі-98 зроблена, яка завершується обов’язково калиною і назвою «Громада».
Це обов’язковий елемент будь-якої презентації. Чи поле, наприклад.
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«Основна пропозиція була, чому інвестор має зайти в громаду – тому що у нас працьовиті люди, у нас є земля і сонце світить. Через два – три роки перейшли на рівень сонячних панелей», - резюмує посадовець.
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