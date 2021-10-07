Заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря в программе «Tiger news» с Петром Охотиным рассказал, предусмотрены ли механизмы получения инвестиций для общин без «руководящей» и «направляющей» роли руководителя.

«Конечно, органы местного самоуправления должны выполнить свою роль. Если громада в конфликте с головой, то очевидно, не выбирает его на следующую каденцию. Пусть применит другой инструмент общественного участия, для того чтобы заставить мэра бежать в правильном направлении. Но обязательства юридические так или иначе берет на себя мэр, городской совет, и они должны выполнять элементарно свои функции», - говорит чиновник.

Он выразил свое впечатление от уровня инвестиционного мышления общин.

«Создание туристического магнита в обществе путем реконструкции центральной улицы - таков был уровень инвестиционных идей местного самоуправления. А презентации выглядели так, что если там был Маск - это было бы хорошо. Потому что есть такие, кто не знает, кто такой Маск. Большинство случаев - это такой пауэр поинт, презентация на Виндоус-98 сделана, которая завершается обязательно калиной и названием «Громада».

Это обязательный элемент любой презентации. Или поле, например.

«Основное предложение было, почему инвестор должен зайти в общину – потому что у нас трудолюбивые люди, у нас есть земля и солнце светит. Через два - три года перешли на уровень солнечных панелей», - резюмирует чиновник.

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