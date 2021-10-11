Політтехнолог Олександр Кочетков розповів, що Стефанчук в кріслі Разумкова набагато краще своєю слухняністю і відсутністю власних політичних амбіцій.
Про це він розповів у новому випуску програми «Акценти» з ведучою Тетяною Резвін.
«Сам Стефанчук і всі навколишні точно не бачать в ньому ніякого перспективного політика. У Разумкова є риси перспективного політика, охочого і здатного побудувати політичну кар'єру. Хоча я більше схильний його представляти як публічного політтехнолога чергового кандидата з шоу-бізнесу. Так ось у Стефанчука немає політичних амбіцій, тому він не є потенційною небезпекою», - повідомив він.
Кочетков сказав, що ця людина не буде користуватися публічною популярністю, вважає він, тому він нешкідливий в цьому сенсі. Він слухняний по відношенню до Офісу президента, впевнений він, і звик поважати владу, при цьому у нього особисті стосунки з президентом, які він не переступить.
«Тому Стефанчук ідеально вигідна фігура, який на додаток до всього навчився бути спікером. У нього є певна практика, яка дозволяє йому безболісно увійти в тему. При цьому у самого Разумкова не було конфлікту з президентом, на цьому він досі акцентує увагу. У нього інституційний конфлікт з Офісом президента і його керівництвом, ось це і була проблема. Разумков не намагається витягати якусь брудну білизну, тому що як політтехнолог і спікер він досить багато знає. Тому що він не хоче псувати особисті відносини із Зеленським», - резюмував він.
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