Политтехнолог Александр Кочетков рассказал, что Стефанчук в кресле Разумкова гораздо лучше своей послушностью и отсутствием собственных политических амбиций.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Сам Стефанчук и все окружающие точно не видят в нем никакого перспективного политика. У Разумкова есть черты перспективного политика, желающего и способного построить политическую карьеру. Хотя я больше склонен его представлять как публичного политтехнолога очередного кандидата из шоу-бизнеса. Так вот у Стефанчука нет политических амбиций, поэтому он не представляет собой потенциальную опасность», - сообщил он.

Кочетков сказал, что этот человек не будет пользоваться публичной популярностью, считает он, поэтому он безвреден в этом смысле. Он послушен по отношению к Офису президента, уверен он, и привык уважать власть, при этом у него личные отношения с президентом, которые он не переступит.

«Поэтому Стефанчук идеально выгодная фигура, который в добавок ко всему научился быть спикером. У него есть определенная практика, позволяющая ему безболезненно войти в тему. При этом у самого Разумкова не было конфликта с президентом, на этом он до сих пор акцентирует внимание. У него институциональный конфликт с Офисом президента и его руководством, вот это и была проблема. Разумков не пытается вытягивать какое-то грязное белье, потому что как политтехнолог и спикер он достаточно много знает. Потому что он не хочет портить личные отношения с Зеленским», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что у Разумкова не слишком большие политические перспективы .