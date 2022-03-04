Пора західним партнерам взяти і на себе відповідальність за закінчення війни на території України

Про це, як пише Politeka.net, заявив радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

"Логіка цієї війни-нарощування ракетних і авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великим містам і мирному населенню. Тільки закрите небо різко зупинить ескалацію. Пора західним партнерам взяти і на себе відповідальність за закінчення війни», - йдеться в заяві Подоляка, розміщеній на його сторінці в Twitter.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони США заявили, що понад 70 з 480 ворожих ракет, випущених по Україні, вилетіли з Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагон.

Представник Пентагону заявив, що з початку військових дій Росія випустила 480 ракет, додавши, що 230 ракет були запущені з мобільних пускових установок, які Росія доставила в Україну, ще 160 ракет запустили з території Росії, 70 - з Білорусі і 10 - з кораблів російського флоту в Чорному морі.

"Ми спостерігаємо сильні бомбардування міст на північ і схід, тобто - Київ, Чернігів і Харків. Ми як і раніше вважаємо, що російські сили застопорилися на півночі", - додав представник Пентагону.