Пора западным партнерам взять и на себя ответственность за окончание войны на территории Украины

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Логика этой войны – наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению. Только закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнёрам взять и на себя ответственность за окончание войны», - говорится в заявлении Подоляка, размещенном на его странице в Twitter.

Напомним, ранее в Министерстве обороны США заявили, что более 70 из 480 вражеских ракет, выпущенных по Украине, вылетели из Беларуси.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Пентагона.

Представитель Пентагона заявил, что с начала военных действий Россия выпустила 480 ракет, добавив, что 230 ракет были запущены с мобильных пусковых установок, которые Россия доставила в Украину, ещё 160 ракет запустили с территории России, 70 - из Беларуси и 10 - с кораблей российского флота в Чёрном море.

"Мы наблюдаем сильные бомбардировки городов на север и восток, то есть - Киев, Чернигов и Харьков. Мы по-прежнему считаем, что российские силы застопорились на севере", - добавил представитель Пентагона.