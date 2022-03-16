Як пише Politeka.net, Джо Байден сьогодні виступив на прес-конференції, де розповів про військову допомогу для України.
Як зазначив президент у зверненні, ще до початку війни Україні була виділена допомога в розмірі 650 мільйонів доларів. Тому після нападу Росії в Україні було чим оборонятися, пише "24-й канал".
А минулого тижня була затверджена нова допомога для України, про яку також розповів американський президент.
"Минулого тижня ми схвалили новий безпрецедентний пакет допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. Він включає 800 систем ППО і 9 тисяч протитанкових комплексів", - сказав Байден.
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Але і це не все, адже за заявою американського президента, Україна отримає 7 тисяч стрілецької зброї і гранатометів, а також 20 мільйонів одиниць боєприпасів.