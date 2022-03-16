Президент США Джо Байден рассказал о новой военной помощи Украине на один миллиард долларов.

Как пишет Politeka.net, Джо Байден сегодня выступил на пресс-конференции, где рассказал о военной помощи для Украины.

Как отметил президент в обращении, еще до начала войны Украине была выделена помощь в размере 650 миллионов долларов. Поэтому после нападения России в Украины было чем обороняться, пишет "24-й канал".

А на прошлой неделе была утверждена новая помощь для Украины, о которой также рассказал американский президент.

"На прошлой неделе мы одобрили новый беспрецедентный пакет помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов. Он включает 800 систем ПВО и 9 тысяч противотанковых комплексов", – сказал Байден.

Но и это не все, ведь по заявлению американского президента, Украина получит 7 тысяч стрелкового оружия и гранатометов, а также 20 миллионов единиц боеприпасов.



