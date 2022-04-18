Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що якщо загинуть захисники Маріуполя, то Україна, як і сказав Зеленський, вийде з переговорів з Росією. А це означає, що вже Україна диктує умови, і рф нічого відповісти. Про це спікер сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Арестович зазначив, що зараз російське командування ставить перед собою єдине завдання у своїй так званій "спецоперації" – взяти Маріуполь. Але в той же час, він нагадав слова президента Зеленського – якщо загинуть захисники Маріуполя, то Україна виходить з переговорів і просто буде добивати російську армію.

"Тоді почнеться зовсім інший період – Україна буде диктувати умови і буде битися, поки не загине останній російський покидьок на нашій землі. І їм нічого відповісти, у них криза і страшна політична катастрофа, вони не знають, як виходити з цієї ситуації, перш за все – на "внутрішньому ринку". І все, це перемога України насправді", - сказав Олексій Арестович.

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