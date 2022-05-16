Олексій Арестович записав короткий відеоролик зі словами про те, що він більше не працює в Офісі президента і облаштовується на новій посаді.

Як пише Politeka.net, відповідне відео Арестович опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Тепер, коли мене вигнали з Офісу президента, я влаштувався на заправку. Вважаю себе щасливою людиною, тому що в цей час далеко не кожен може знайти собі роботу. Спасибі за увагу", - повідомив Арестович в жартівливому відео, на якому миє машину на міській АЗС.

У комментирях поцікавилися щодо оплати праці, на що Арестович пожартував, що в найближчі півроку платити йому не будуть – випробувальний термін.

"Це найпрестижніше і прибуткове місце, коли бензин в дефіциті, а черги кілометрові в Україні на паливо", "І мені помийте авто. Режим роботи і адресу підкажіть", "Ну, зараз черга вишикується, щоб машину помив сам Арестович. Так що, хто кого годує і хто кому винен, буде великим питанням», - підколюють радника голови Офісу президента в коментарях до відео.