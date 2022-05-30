Існує кілька варіантів зміни влади в росії, проте вони не будуть мирними.

Своїми роздумами на тему майбутнього Росії поділився у Телеграм-каналі російський опозиціонер Михайло Ходорковський.

На його думку, після відходу Володимира Путіна з поста президента Росії з тих чи інших причин можливі чотири сценарії розвитку політичного життя рф.

У першому з них владу збережуть "путінці" і Росія продовжить свою імперську політику.

"Все сумно. Країна надірветься, якщо не згорить у полум'ї ядерної війни. Але коли надірветься, якщо не згорить, то піде на один з решти трьох варіантів", - прогнозує Ходорковський.

У другому варіанті Росія остаточно розвалиться.

"На її уламках створяться 5-7 ядерних держав, які отримають спірні адміністративні кордони і, найімовірніше, будуть воювати за їх розширення", - написав опозиціонер.

Його третій варіант передбачає прихід до влади "антипутінців" які будуть намагатися будувати в Росії "демократію".

"Ті ж яйця - вид з боку. Спроба опори на захід не увінчається успіхом, оскільки Захід втратив захопленість часів Горбачова і в обмін на підтримку зажадає такі геополітичні поступки, які не можна буде надати негайно. Значить процес зближення буде повільним і проблематичним, а владу треба утримувати зараз. І значить потрібен ворог", - вважає Ходорковський.

У цьому варіанті Росія швидко "скотиться" назад до нинішніх рівнів авторитаризму.

"Варіант четвертий-федералізація за прикладом США", розповів Ходорковський, зазначивши, що в цьому випадку в рф може сформуватися 15-20 регіонів.

На думку опозиціонера, після Путіна в російській політиці будуть існувати два головних "полюси" - проєвропейський і протистоять їм традиціоналісти.

"Ризики величезні-і звалитися назад в авторитаризм і розвалити країну. Та й ціна не маленька-без крові, сподіваюся невеликий, все це не обійдеться", - підсумував Ходорковський.

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