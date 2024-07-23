Відмова президента Джо Байдена брати участь у виборах 2024 року викликала питання, чи зможуть республіканці звернутися до суду, щоб завадити включенню ймовірного кандидата від Демократичної партії до виборчих бюлетенів або блокувати фінансування кампанії Байдена. Експерти в області виборчого права вважають, що такі спроби, ймовірно, не матимуть успіху, особливо якщо віце-президент Камала Гарріс швидко буде затверджена як кандидат.

Проте ця безпрецедентна ситуація може спонукати до агресивних та нестандартних юридичних маневрів, пишуть у виданні Bloomberg.

Після оголошення Байдена про відмову, спікер Палати представників Майк Джонсон припустив в інтерв'ю CNN, що в деяких штатах можуть виникнути "юридичні перешкоди" для заміни кандидата.

Однак експерти вважають, що суди, ймовірно, відкинуть такі позови, оскільки Демократична партія ще не офіційно обрала свого кандидата і терміни для сертифікації кандидатів ще не закінчилися.

Джастін Левітт, професор права, зазначив, що твердження про те, що відхід Байдена позбавляє виборців їхніх прав, є неправильним розумінням процесу первинних виборів. Делегати, обрані на первинних виборах, зазвичай зобов'язані підтримувати певного кандидата, але це не є юридичним зобов'язанням.

Бен Гінзберг, ветеран кампаній від Республіканської партії, вважає, що успіх таких позовів малоймовірний, хоча можливість подання необґрунтованого позову для виявлення легітимності Гарріс не можна виключати.

У Огайо вже точилися дебати щодо доступу до бюлетенів ще до відходу Байдена. Законодавці штату встановили термін для сертифікації кандидатів на 7 серпня, що могло створити потенційні труднощі для Гарріс. Проте, якщо демократи проведуть попереднє голосування, експерти вважають, що суди не сприймуть ці оскарження серйозно.

Голова Федеральної виборчої комісії Шон Куксі зазначив можливі юридичні питання щодо використання коштів, зібраних для кампанії Байдена, але багато експертів заперечують це. Гарріс вже оновила документи для відображення її статусу кандидата, і, за словами Стівен Робертса, вона має право використовувати ці кошти.

Час також може бути перешкодою для республіканців. До загальних виборів залишилось трохи більше 100 днів, і розгляд скарг щодо фінансування може тривати місяці або навіть роки. Судові позови зазвичай відхиляють як передчасні, якщо не вичерпані всі можливості перед комісією.

Джерело: Bloomberg

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