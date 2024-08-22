Економісти Федерального резервного банку Сан-Франциско цього року дійшли висновку, що «вагання націнок не були основним чинником підйомів та спадів інфляції у період відновлення після пандемії».

Можливість отримати прибуток від високих цін – це те, що приносить більше пропозиції та тягне ціни назад униз. Як люблять говорити економісти: ліки від високих цін – високі ціни.

Коли компанії можуть підняти ціни набагато вище за собівартість і утримувати їх на цьому рівні, це зазвичай відбувається через відсутність конкуренції. Міністерство юстиції та Федеральна торгова комісія уповноважені відновлювати конкуренцію у вигляді боротьби з трастами та інших заходів.

Вони активно робили це під час адміністрації Байдена, і Харріс хоче, щоб це тривало.

Харріс заявила, що має намір скоротити дефіцит федерального бюджету, частково за рахунок закінчення терміну дії деяких податкових пільг 2017 року, але не пояснила повністю, як це зробити.

Податкові заходи не зроблять нічого збільшення пропозиції товарів та послуг. Якщо що й може, то, передавши більше грошей до рук людей, які живуть від зарплати до зарплати, вони могли б збільшити попит на товари та послуги та трохи посилити підвищувальний тиск на їхні ціни.

У будь-якому випадку, програма Харріс-Уолца для економіки набагато краща, ніж у Дональда Трампа.

Трамп хоче продовжити всі податкові пільги в Законі про податкові пільги та робочі місця 2017 року, включаючи ті, які вигідні найбагатшим американцям.

Протягом багатьох років він закликав скасувати Закон про доступне медичне обслуговування, хоча останнім часом він сказав, що збереже його, якщо не зможе вигадати щось краще і менш витратне.

Його план загальних мит призведе до підвищення ціни всі види імпортних товарів. Трамп називав себе другом робітничого класу, але нещодавно він показав себе у всій красі у розмові з Ілоном Маском у прямому ефірі, коли похвалив ідею звільнення робітників, які страйкують.

Джерело: nytimes .

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