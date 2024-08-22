Экономисты Федерального резервного банка Сан-Франциско в этом году пришли к выводу , что «колебания наценок не были основным фактором подъемов и спадов инфляции в период восстановления после пандемии».

Возможность получить прибыль от высоких цен — это то, что приносит больше предложения и тянет цены обратно вниз. Как любят говорить экономисты: лекарство от высоких цен — высокие цены.

Когда компании могут поднять цены намного выше себестоимости и удерживать их на этом уровне, это обычно происходит из-за отсутствия конкуренции. Министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия уполномочены восстанавливать конкуренцию посредством борьбы с трастами и других мер.

Они активно делали это во время администрации Байдена, и Харрис хочет, чтобы это продолжалось.

Харрис заявила, что намерена сократить дефицит федерального бюджета, отчасти за счет истечения срока действия некоторых налоговых льгот 2017 года, но не объяснила полностью, как это сделать.

Налоговые меры не сделают ничего для увеличения предложения товаров и услуг. Если что и может, то, передав больше денег в руки людей, живущих от зарплаты до зарплаты, они могли бы увеличить спрос на товары и услуги и незначительно усилить повышательное давление на их цены.

В любом случае, программа Харрис-Уолца для экономики намного лучше, чем у Дональда Трампа.

Трамп хочет продлить все налоговые льготы в Законе о налоговых льготах и ​​рабочих местах 2017 года, включая те, которые выгодны самым богатым американцам.

В течение многих лет он призывал отменить Закон о доступном медицинском обслуживании, хотя в последнее время он сказал, что сохранит его, если не сможет придумать что-то лучшее и менее затратное.

Его план всеобщих пошлин приведет к повышению цен на все виды импортных товаров. Трамп называл себя другом рабочего класса, но недавно он показал себя во всей красе в разговоре с Илоном Маском в прямом эфире, когда похвалил идею увольнения рабочих, которые бастуют.

Источник: nytimes.

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