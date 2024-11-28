Відставка канцлера Німеччини Олафа Шольца після одного терміну на посаді може стати попередженням для лівоцентристських партій по всьому світу.

Як пише The New Statesman, причини краху виявилися більш складними, ніж просто розподіл впливу. Німеччина опинилася на межі економічної кризи, і передвиборча ситуація стає все більш напруженою. Позачергові вибори в країні призначені на 23 лютого, і майбутнє СДПН виглядає похмуро.

Шольц, обраний канцлером у 2021 році на хвилі змін після 16 років правління Ангели Меркель, схожий на британського лейбористського лідера Кейра Стармера: обидва зробили ставку на прогресивну політику.

Коаліція Шольца активно підтримувала «Зелену угоду» ЄС, що зобов'язувала автомобільні компанії скорочувати викиди CO2 та переходити на електричні машини. Це призвело до зростання витрат для бізнесу, який вже потерпав від жорсткої бюрократії й підвищення податків. Але найгірше для Шольца сталося після його відмови від правильної оцінки енергетичної ситуації. Залежність від російського газу та відмова від ядерної енергетики стали великими помилками, які сповільнили економічний розвиток Німеччини.

Внутрішня боротьба в СДПН за можливу заміну Шольца на Бориса Пісторіуса лише додала хаосу в розбиту коаліцію. Прогнозується, що навіть після наступних виборів Шольц, або його партія навряд чи зможуть повернути собі політичний капітал. В найближчому майбутньому, ймовірно, наступним канцлером стане Фрідріх Мерц з ХДС, але навіть він зіткнеться з тими ж економічними і політичними проблемами, що й його попередник.

Джерело: newstatesman.

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