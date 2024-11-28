Отставка канцлера Германии Олафа Шольца после одного срока на должности может стать предупреждением для левоцентристских партий по всему миру.

Как пишет The New Statesman, причины краха оказались более сложными, чем просто распределение влияния. Германия оказалась на грани экономического кризиса и предвыборная ситуация становится все более напряженной. Внеочередные выборы в стране назначены на 23 февраля, и будущее СДПГ выглядит мрачно.

Шольц, избранный канцлером в 2021 году на волне перемен после 16 лет правления Ангелы Меркель, похож на британского лейбористского лидера Кейра Стармера: оба сделали ставку на прогрессивную политику.

Коалиция Шольца активно поддерживала «Зеленое соглашение» ЕС, что обязывало автомобильные компании сокращать выбросы CO2 и переходить на электрические машины. Это привело к росту расходов для бизнеса, который уже страдал от жесткой бюрократии и повышения налогов. Но хуже всего для Шольца произошло после его отказа от правильной оценки энергетической ситуации. Зависимость от российского газа и отказ от ядерной энергетики стали большими ошибками, замедляющими экономическое развитие Германии.

Внутренняя борьба в СДПГ за возможную замену Шольца на Бориса Писториуса только добавила хаос в разбитую коалицию. Прогнозируется, что даже после следующих выборов Шольц или его партия вряд ли смогут вернуть себе политический капитал. В ближайшем будущем, вероятно, следующим канцлером станет Фридрих Мерц из ХДС, но даже он столкнется с теми же экономическими и политическими проблемами, что и его предшественник.

Источник: newstatesman .

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