4 березня у Києві відбулася презентація міжнародної промоутерської компанії «ELITE MMA PRO».

Організація підтвердила свої амбіції, анонсувавши 9 міжнародних чемпіонатів зі змішаних єдиноборств ММА «ELITE MMA» у 2020 році в Україні, перший з яких відбудеться в Києві рівно за місяць, 4 квітня в HC Hall. Також події відбудуться в Кам’янець-Подільському, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові.

(На фото Дмитро Христюк и учасники презентації)

«Ми часто себе запитували: як нам розвивати змішані єдиноборства в Україні? Що робити з хлопцями, які вже досягли успіху, і які хочуть розвиватися і просуватися як професійні спортсмени? Для цього відтепер будемо проводити низку турнірів по всій Україні. Робитимемо це спільно з іншими національними федераціями бойових мистецтв, з якими нас поєднує тривала історія. Ми відкриті до продуктивної співпраці, яка дасть можливість із чудових спортсменів робити зірок. Будемо раді бачити ваших спортсменів на наших змаганнях і наші спортсмени виступатимуть у ваших проектах», – зазначив Президент «ELITE MMA PRO» Дмитро Христюк, звертаючись до представників 15-ти національних федерацій та всіх присутніх на заході.

«ELITE MMA PRO» повністю готова до проведення чемпіонатів. Організація має чітку стратегію розвитку, презентувала офіційну форму та пояси у трьох категоріях: «ELITE MMA UA», «ELITE MMA INTERNATIONAL» та «ELITE MMA PRO», за які змагатимуться найкращі спортсмени національних, міжнародних рівнів та професіонали відповідно.

«Цей проєкт, який ми сьогодні створили, дуже важливий. На сьогодні наша федерація входить у п’ятірку найкращих команд і федерацій світу. У нас – великий потенціал. Ми маємо своїх чемпіонів і зірок. Аматорська ліга є тією рушійною силою, що готує до аматорських змагань, чемпіонатів Європи і світу. Наша промоутерська компанія, яку ми сьогодні презентуємо, буде наступним кроком, яка дасть поштовх для професійних спортсменів. Я впевнений, що через кілька років ми зможемо пишатися нашими спортсменами і спостерігати за ними на найголовніших майданчиках світу. Це поштовх до професійного спорту», – зазначив почесний президент та голова опікунської ради Федерації, Голова Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний.

Спортивна спільнота України позитивно відреагувала на створення нового промоушену. На офіційній презентації було підписано генеральний договір про співпрацю з президентом Національної Федерації змішаних єдиноборств ММА України Олегом Рожкевичем, «ELITE MMA PRO» отримала виключне законне право на проведення національних і міжнародних змагань з ММА в Україні.

(На фото учасники презентації)

15 національних федерацій України з різних видів єдиноборств уклали меморандуми про співпрацю з «ELITE MMA PRO»: Національна федерація змішаних єдиноборств ММА, Федерація бойового самбо України, Федерація кікбоксингу України, Федерація «Козацького Двобою» України, Професійна ліга кікбоксингу України, Федерація комбат дзю-дзюцу України, Українська федерація хортингу, Професійна ліга змішаних єдиноборств МMA PRO, Всеукраїнська федерація фрі-файту та контактних єдиноборств, Федерація грепплінгу України, Федерація понкратіону України, Федерація таеквон-до ІТФ України, Федерація самбо України, Всеукраїнська ліга змішаних єдиноборств рєал файт промоушн, «Ліга Майстрів України», Професійна ліга ММА GCFC та Федерація професійного бойового самбо України. Організації домовилися співпрацювати задля розвитку єдиноборств та українського спорту в цілому.

(На фото учасники презентації)

«Сьогодні зафіксована точка відліку для чогось нового, великого. Це не просто нова сторінка – це велика нова книга, і я закликаю дуже щільно співпрацювати з нами. Базовий спорт у ММА дуже широкий – це практично всі види бойових мистецтв. Давайте разом рухатися вперед», – запросив до співпраці президент Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Олег Рожкевич.

Один із найкращих українських спортсменів ММА – непереможний боєць Bellator Ярослав Амосов, який був присутній на події, зазначив: «Дуже добре, що в Україні з’являється гарна ліга, у якій є куди розвиватися спортсменам. Є розвиток спорту і це дуже добре. Я плекаю надію, що все вдасться і ця ліга вийде на дуже високий рівень».

(На фото зліва направо Ярослав Амосов, Дмитро Христюк)

Як стало відомо, Андрій Співачук – менеджер Ярослава Амосова і взагалі, один із найуспішніших спортивних міжнародних менеджерів, став спортивним менеджером «ELITE MMA PRO», це означає, що наші спортсмени єдиноборств офіційно отримали можливості для подальшого розвитку у професійних ММА.

(Зліва направо: Дмитро Христюк, Андрій Співачук, Олег Рожкевич)

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Для довідки:

Президент «ELITE MMA PRO» Дмитро Христюк – дворазовий чемпіон Світу з бойового самбо, майстер спорту України міжнародного класу, почесний президент і голова наглядової ради національної федерації зі змішаних єдиноборств ММА України. Відомий тим, що є одним із засновників ММА в Україні, спортивний функціонер, співзасновник та організатор турнірів M1.