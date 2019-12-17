Терористи «ДНР» заселяють порожні квартири українців найманцями, які прибули з Росії
Така інформація з'явилася в соцмережах.
Зокрема в Телеграм-каналі «Вільнодумець» повідомляється, що в окупований Донецьк приїхав бойової бурят Путіна , який оселився в порожній квартирі на третьому поверсі, де раніше проживав український громадянин, який переїхав на підконтрольну Україні територію.
За словами автора, житель Донецька обурився такою поведінкою російського найманця. В мережі він опублікував пост гніву, а також розмістив фото бурята.
«Вся ця м**зь узькогла**я – «бойовий бурять Путіна» посів квартиру в нашому будинку, в під'їзді, яка зараз пустує. Дпі*а приїхала з мухосранська в Донецьк, що в Україні, і веде себе, подібно шакалу. Але його спіткає карма в свій час, і шакала не стане», - написав він.
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У теж час в Телеграм-каналі відзначають, що експансія продовжується.
"Ніхто не буде робити благородних жестів для України, ніхто не збирається віддавати окуповані території. Так а про що тоді домовлялися в Парижі з Путіним?", - наголошується в публікації.
Раніше ми писали, поки одні мешканці «ДНР» давляться в чергах за російськими паспортами, інші тікають від «райської» життя на підконтрольну Україні територію
Причому на постійне місце проживання в Україну люди їдуть кожен день. І це не мільйонний Донецьк, а невелике містечко на сім-вісім тисяч людей на півдні Донецька.
За словами автора, на одній з центральних вулиць цього населеного пункту нарахували 60 порожніх будинків, чого раніше і в страшному сні неможливо було уявити. Втомлені від «солодкого життя» громадяни кидають майно заради життя поза окупації.
«Це і є результат приходу російського світу і його «ефективного управління». Завдяки діяльності російського світу на окупованих територіях: повне припинення будь-якої виробничої діяльності, безперспективність і невизначеність становища населення», – йдеться у повідомленні.
За словами місцевих жителів, перед тим, як виїхати, люди дуже довго вирішуються, куди саме бігти. І після довгих роздумів і мук більшість з них обирають Україну.
Так, влітку і восени дуже активно виїжджали сім'ї, в яких є діти п'яти-восьми років. Батьки діляться, що в дитсадках «ДНР» малятам розповідають таке, що вони просто бояться за психіку дітей, тому й намагаються вивезти їх на підконтрольну Україні територію, щоб вони жили і виховувались в нормальних умовах.
Нагадаємо, Путін попередив українців про нову "Сребрениці" на Донбасі.
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