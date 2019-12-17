Терористи «ДНР» заселяють порожні квартири українців найманцями, які прибули з Росії

Така інформація з'явилася в соцмережах.

Зокрема в Телеграм-каналі «Вільнодумець» повідомляється, що в окупований Донецьк приїхав бойової бурят Путіна , який оселився в порожній квартирі на третьому поверсі, де раніше проживав український громадянин, який переїхав на підконтрольну Україні територію.

За словами автора, житель Донецька обурився такою поведінкою російського найманця. В мережі він опублікував пост гніву, а також розмістив фото бурята.

«Вся ця м**зь узькогла**я – «бойовий бурять Путіна» посів квартиру в нашому будинку, в під'їзді, яка зараз пустує. Дпі*а приїхала з мухосранська в Донецьк, що в Україні, і веде себе, подібно шакалу. Але його спіткає карма в свій час, і шакала не стане», - написав він.

У теж час в Телеграм-каналі відзначають, що експансія продовжується.

"Ніхто не буде робити благородних жестів для України, ніхто не збирається віддавати окуповані території. Так а про що тоді домовлялися в Парижі з Путіним?", - наголошується в публікації.

Раніше ми писали, поки одні мешканці «ДНР» давляться в чергах за російськими паспортами, інші тікають від «райської» життя на підконтрольну Україні територію

Причому на постійне місце проживання в Україну люди їдуть кожен день. І це не мільйонний Донецьк, а невелике містечко на сім-вісім тисяч людей на півдні Донецька.

За словами автора, на одній з центральних вулиць цього населеного пункту нарахували 60 порожніх будинків, чого раніше і в страшному сні неможливо було уявити. Втомлені від «солодкого життя» громадяни кидають майно заради життя поза окупації.

«Це і є результат приходу російського світу і його «ефективного управління». Завдяки діяльності російського світу на окупованих територіях: повне припинення будь-якої виробничої діяльності, безперспективність і невизначеність становища населення», – йдеться у повідомленні.

За словами місцевих жителів, перед тим, як виїхати, люди дуже довго вирішуються, куди саме бігти. І після довгих роздумів і мук більшість з них обирають Україну.

Так, влітку і восени дуже активно виїжджали сім'ї, в яких є діти п'яти-восьми років. Батьки діляться, що в дитсадках «ДНР» малятам розповідають таке, що вони просто бояться за психіку дітей, тому й намагаються вивезти їх на підконтрольну Україні територію, щоб вони жили і виховувались в нормальних умовах.

Нагадаємо, Путін попередив українців про нову "Сребрениці" на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, бойовикам влаштували тортури в "ДНР", коштів на існування не залишилося.

Також Politeka писала, що экс-ватажок "ДНР" вибухнув маячнею про похід на Київ.